Mehr Etagen für den Theaterbau im Elbbahnhof Magdeburg

Magdeburg - Der Weg ist frei für die Bebauung eines Grundstücks am früheren Elbbahnhof in Magdeburg. Es befindet sich im Winkel der Straße Im Elbbahnhof, der Parallelstraße zum Schleimufer, mit der Straße Zum Domfelsen, die die Verlängerung der Keplerstraße in Richtung Elbe darstellt. Derzeit befindet sich auf der Fläche ein nicht weiter befestigter Parkplatz. Wie in der Umgebung handelt es sich um einen Untergrund, der aus Schlacke und Schutt für den Bau des Elbebahnhofs im 19. Jahrhundert aufgeschüttet worden war. Ein Gebäude soll hier entstehen, dass neben Wohnungen und Büros auch Raum für Kultur bieten soll. Es geht um einen Sitz für die „Kammerspiele Magdeburg“ - ein neues Theater also für Magdeburg. Ganz ohne Diskussion ging das Thema nicht über die Bühne.