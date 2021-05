Mehr Geld für Kontaktstellen für psychisch Kranke in Magdeburg

Magdeburg - Wenn es nach der Magdeburger Stadtverwaltung geht, sollen mehrere Beratungsangebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen künftig mit mehr Fördergeld unterstützt werden. Eine entsprechende Drucksache hat die Stadtverwaltung für den Stadtrat vorbereitet. Er soll am 15. Juli 2021 darüber entscheiden. Zuvor wird das Thema in den Ausschüssen diskutiert.

Zwei Kontakt- und Begegnungsstätten für psychisch Kranke sollen gefördert werden, außerdem die Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen (Kobes) sowie die Telefonseelsorge in der Landeshauptstadt Magdeburg in 2022 in Höhe von bis zu 152.100 Euro. Tarifgebundene Steigerungen von Personalkosten seien bezogen auf die konkreten Tarifabschlüsse ebenfalls zu berücksichtigen.

Zum Hintergrund ist zu erfahren, dass die Kontakt- und Begegnungsstätten für Menschen mit psychischer Erkrankung Ende der 1990er Jahre etabliert und seither durch das Gesundheits- und Veterinäramt gefördert worden waren. Tarifsteigerungen hätten dabei in den vergangenen Jahren aber keine Berücksichtigung gefunden. Deshalb sei es in einer Einrichtung zu drastischen Stundenreduzierungen gekommen, was sich insbesondere aus Sicht der Nutzer nachteilig auf die Öffnungszeiten, die Angebote und die Ansprechbarkeit in der Kontakt- und Begegnungsstätte auswirkte. In der zweiten Einrichtung habe das Angebot nur noch durch einen ständig wachsenden Eigenanteil des Trägers aufrechterhalten werden können, heißt es in der Begründung zur Drucksache. Mit der Drucksache soll der Stadtrat auch die Infrastrukturplanung zur psychiatrischen und psychosozialen Versorgung in der Landeshauptstadt beschließen. Im Rahmen dieser wurden Maßnahmen abgeleitet, die zur Verbesserung der Versorgung beitragen sollen.

Verfahrenslotse für den Kinder- und Jugendbereich

Für den Kinder und Jugendbereich bedeutet das unter anderem die Einführung der Funktion eines „Verfahrenslotsen“ im Jugendamt. Außerdem sollen Angebote zur aufsuchenden Familientherapie als ambulante Nachsorge nach stationärem Aufenthalt der Kinder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ausgebaut beziehungsweise etabliert werden. Tagesgruppenangebote für Kinder mit seelischer Behinderung oder Beeinträchtigung sowie ambulante und stationäre Angebote sind ebenfalls geplant. Niedrigschwellige Angebote für Kinder psychisch kranker Eltern sollen präventiv wirken.

Im Bereich der Erwachsenen, die von psychischen Krankheiten betroffen sind, soll neben der Förderung der Kontakt- und Beratungsstellen und der Weiterführung der Telefonseelsorge auch die Zusammenarbeit der Behörden und Institutionen verbessert werden. Außerdem soll mit Öffentlichkeitsarbeit über psychische Krankheiten informiert und Verständnis dafür geweckt werden. Zudem soll es eine Vereinbarung zwischen dem zuständigen Dezernat der Stadt, dem Klinikum Olvenstedt und dem Jobcenter zur Eingliederung geben.