Ein Vorstoß zur Einführung einer Verpackungssteuer in Magdeburg war im Stadtrat gescheitert, doch die Idee bleibt auf der Agenda. Warum die Verwaltung weiter prüft und welche Bedenken im Raum stehen.

Mehrweg statt Müll? Verpackungssteuer in Magdeburg noch nicht vom Tisch

Benutzte Einwegbehälter stapeln sich in einem überfüllten Mülleimer. Eine Verpackungssteuer könnte helfen, Müll einzusparen. In Magdeburg ist die Abgabe noch nicht vom Tisch.

Magdeburg. - Einwegverpackungen reduzieren und gleichzeitig die Mehrwegquote erhöhen: Eine Verpackungssteuer könnte dies möglich machen. Vor gut einem Jahr hat es einen solchen Vorstoß in Magdeburg gegeben. Doch er war nicht mehrheitsfähig. Warum die Abgabe dennoch nicht vom Tisch ist.