RTL und Sat 1 waren da. Selbst ein dänischer TV-Sender fand den Weg zur Lümmelgaudi in Magdeburg. Grund dafür: Promi-Mama Melanie Müller.

Magdeburg l Mallorca-Sängerin Melanie Müller stand am Sonnabend tatsächlich nur sechs Tage nach ihrem Kaiserschnitt schon wieder beim Oktoberfest in Magdeburg-Lemsdorf auf der Bühne. Umringt von mehreren Fernsehkameras hielt die Promi-Mama ihr Versprechen: „Ich werde mit den Magdeburgern feiern.“ Und 1800 Partygäste ließen sich von ihrer guten Stimmung anstecken, sangen jeden Song mit.

Mehrere TV-Sender in Magdeburg

Dabei hatte kaum einer glauben können, dass die Ex-Dschungelkönigin diese Strapazen so kurz nach der Geburt von Söhnchen Matty am 6. Oktober auf sich nimmt. Es war ihr erster Auftritt als zweifache Mama. Kein Wunder also, dass sich – erstmals in der neunjährigen Geschichte des Lemsdorfer Oktoberfestes – mehrere TV-Sender wie RTL und Sat 1, dazu ein dänisches Team sowie mehrere Fotografen für die Show anmeldeten und dann in ihren Promi-Sendungen darüber berichteten.

„Das hatten wir in dieser Form tatsächlich noch nicht“, erzählte Mit-Organisator Jens Hitzeroth vom Heimatverein Lemsdorf, der natürlich auch Fernseh-Interviews geben durfte. Zwar hatte die 31-Jährige zuvor immer wieder beteuert, sie werde bis zur Show fit sein. Aber konnte man sich da wirklich sicher sein?

Bilder Lümmelgaudi-Organisator Jens Hitzeroth mit Sängerin Melanie Müller beim Oktoberfest 2019 in Magdeburg.



Melanie Müller vor einem Jahr gebucht

Immerhin, gebucht hatte Hitzeroth die Party-Sängerin schon vor über einem Jahr. Und auch jetzt stehen schon die nächsten Promis für die zehnte Lümmelgaudi 2020 fest. Die Buchungsanfragen sind längst wieder raus. Verraten wird allerdings noch nichts. Nur so viel: Das Oktoberfest findet vom 16. bis 18. Oktober statt.

Melanie Müller beim Oktoberfest in Magdeburg



Melanie Müller auf Tuchfühlung mit ihren Fans beim Oktoberfest in Magdeburg.



Melanie Müller rockt das Festzelt beim Oktoberfest Lümmelgaudi in Magdeburg-Lemsdorf.



Melanie Müller schreibt zahlreiche Autogramme nach ihrer Show in Magdeburg.



Kamerateams begleiten den Auftritt von Melanie Müller. Nur sechs Tage nach ihrem Kaiserschnitt



Melanie Müller gibt Volksstimme-Reporterin Anja Guse ein Interview.



Melanie Müller bei der Lümmelgaudi in Magdeburg.



Melanie Müller auf Tuchfühlung mit ihren Fans beim Oktoberfest in Magdeburg. Foto: Anja...



Melanie Müller auf Tuchfühlung mit ihren Fans beim Oktoberfest in Magdeburg. Foto: Anja...



Melanie Müller auf Tuchfühlung mit ihren Fans beim Oktoberfest in Magdeburg. Foto: Anja...



Und es soll ein paar Neuerungen geben, sowohl technisch als auch im Programm. Wer weiß, vielleicht werden ja dann wieder mehreren TV-Teams nach Lemsdorf kommen.