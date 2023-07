Bauen und wohnen Hier sollen 500 neue Wohnungen in Magdeburg gebaut werden

Urbanes Wohnen, vereint mit neuester Technologie, die Energie in Größenordnungen spart: Das Quartier, das für rund 140 Millionen Euro in Magdeburg entsteht, soll es so in Europa kein zweites Mal geben. In dem neuenViertel sollen in rund drei Jahren bis zu 1000 Menschen leben können.