Mieter verstirbt nach Wohnungsbrand in Magdeburg

Ein Wohnungsbrand in Magdeburg hat am Vorabend des ersten Advent 2021 einen Toten und ein verletztes Kleinkind gefordert. Die Ursache ist unklar.

Magdeburg - Kurz nach 18.30 Uhr kam es am zu einem Wohnungsbrand im Magdeburger Stadtteil Reform. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Baer-Straße brannte beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte eine Wohnung in voller Ausdehnung. Flammen schlugen aus den Fenstern. Thomas Timm vom Einsatzleitdienst sagte der Volksstimme, dass starker Rauch aus beiden Seiten der Wohnung aufgestiegen war.