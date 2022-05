Mit Blick in die Augen: Darum setzen Magdeburger Skatspieler auf das analoge Spiel

Magdeburg - „Klar könnte ich über das Internet Skat spielen, aber das wäre nicht das Gleiche. Da fehlt der Kontakt und die Möglichkeit, den anderen in die Augen zu schauen“, sagt Hermann Oeltze. Daher ist der Meseberger am Sonnabendmorgen in sein Auto gestiegen, um sich kurz vor 9 Uhr in die Teilnehmerliste vom vierten und damit finalen Spieltag der Stadtmeisterschaft im Skat im Partyhaus „Idol“ einzutragen.