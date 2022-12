Mitarbeiter gesucht Video: "7 vs. Wild“ mal anders - Baufirma sucht Bewerber mit Satire von Wildnis-Serie aus Magdeburg Der Fachkräftemangel spitzt sich bei Deutschlands Bauunternehmen zu: Eine Garten- und Landschaftsbaufirma hat sich etwas ganz Besonderes überlegt, um dem entgegenzuwirken. Von Samantha Günther

Fritz Meineckes YouTube-Kanal zählt über 2,74 Millionen Abonnenten. Eine Garten- und Landschaftsbau-Firma nutzt das Format für sich, um Fachkräfte für sich zu gewinnen. Foto: discovery+/Nikita Kulikov

Als Vorlage für das Bewerbersuchvideo diente die YouTube-Serie „7 vs.Wild“ aus Sachsen-Anhalt: Mit seinem Dschungel-Experiment hat der Outdoor-Youtuber Fritz Meinecke bereits mehr als 60 Millionen Zuschauer erreicht. Seine Idee, sieben Menschen für sieben Tage allein in die Wildnis auszusetzen, nur bewaffnetet mit sieben Ausrüstungsgegenständen, faszinierte bereits Naturliebhaber und Couch-Potatoes. In der ersten Staffel, die im November 2021 auf seinem YouTube-Kanal ausgestrahlt wurde, mussten sich die Kandidaten der schwedischen Wildnis stellen.

"7 vs. Wild" in Panama- Gewinner wird am 31. Dezember verkündet

Seit Oktober 2022 stellt Magdeburgs Survival-Youtuber Nummer eins, Fritz Meinecke, sich neuen Abenteuern bei Streaming-Dienst discovery+. Zum Hintergrund heißt es vonseiten des Streaming-Anbieters, dass der Survival-Abenteurer, Youtuber und Autor ab Frühjahr 2023 mit seinem "ersten eigenen Format exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf dem Streamingdienst discovery+ zu sehen sein" werde.

Währrenddessen bricht der YouTuber bereits mit der zweiten Staffel seiner Survival-Serie "7 vs. Wild" in Panama auf der Streamingplattform alle Rekorde. Der Gewinner der Youtube-Serie soll am 31. Dezember 2022 bekannt gegeben werden.