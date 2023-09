Mix Markt in Magdeburg: So läuft es im osteuropäischen Supermarkt

Marina Churkin führt mit ihrem Mann Maxim Churkin (links) den Mix Markt in Neue Neustadt. Unterstützt werden sie von ihrem Mitarbeiter Sergej Bruner, der neugierige Kunden an den Probierständen berät.

Magdeburg - Der Ansturm auf die Supermarkt-Regale war groß, als der Mix Markt im vergangenen Jahr in Neue Neustadt eröffnete. Lange Schlangen hatten sich vorne an den Kassen gebildet, an den Fisch- und Fleischtheken ging es nur langsam voran. Jetzt, nach einem Jahr, ist der Alltag in die Filiale der Supermarkt-Kette eingekehrt.

Doch die Nachfrage sei auch heute noch hoch, erzählt Filialleiterin Marina Churkin stolz. Die gebürtige Kasachin lebt seit etwa 20 Jahren in Deutschland und hat hier eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert.

Gemeinsam mit ihrem Mann Maxim Churkin und ihren etwa 15 Mitarbeitern hält sie den Laden am Laufen. Noch immer würden immer wieder Neukunden in ihren Laden kommen, die zwischen rumänischen Würsten und tschechischem Gebäck entweder gezielt nach osteuropäischen Lebensmitteln suchen oder das ein oder andere Produkt neu ausprobieren.

Osteuropäischer Supermarkt "Mix Markt" in Magdeburg: Welche Produkte besonders gern gekauft werden

Nicht alle Produkte sind dabei aus dem Heimatland importiert – einige werden in Deutschland produziert und an die Filiale geliefert. Besonders beliebt bei der Kundschaft sei laut Aussage von Chefin Charkin der frische Fisch. „Ich denke mal das ist etwas, was es in anderen Supermärkten nicht so oft gibt“, vermutet sie.

Auch einige asiatische Produkte, die einen vergleichsweise kleinen Teil des Sortiments ausmachen, würden immer wieder auf dem Kassenband landen.

Kundschaft stammt aus Magdeburg und der Umgebung

Ihre Kundschaft sei dabei vielfältig: Sowohl „Ur-Magdeburger“ als auch Kunden mit Migrationshintergrund würden durch die Regale schlendern.

Sigrid Andrae aus Neue Neustadt kommt mit ihrem Mann regelmäßig in den Mix Markt, wegen polnischen Salzgurken, gepökeltem Fleisch und weichen Bonbons

Andere Kunden kommen in den Laden, um Lebensmittel aus ihrer Heimat einzukaufen. So gehören die beiden Magdeburger Olena und Alex, beide stammen ursprünglich aus der Ukraine, mittlerweile zu den Stammkunden der Filiale.

Etwa zwei bis drei Mal in der Woche würden sie hierher zum Einkaufen kommen – vor allen Dingen die Süßigkeiten seien sehr verlockend. „Wir kommen sehr oft hier her, weil sie Kinder-Süßigkeiten aus unserer Heimat haben“, erklärt Olena.

Bis zu 80 Kilometer Anfahrtsweg nehmen Kunden in Kauf

Doch nicht nur Magdeburger zählen mittlerweile zu den Kunden vom Mix Markt. Auch aus dem Umland würden viele ihren Weg in die Filiale finden. Geschäftsführerin Churkin sei selbst überrascht, was für weite Strecken ihre Kundschaft auf sich nehmen würde.

„Bis zu 80 Kilometer fahren viele von ihnen“, erzählt sie. „Mit dabei sind Kunden unter anderem aus Quedlinburg, Halberstadt und sogar aus Halle.“ Trotz des großen Kundenzulaufs seien aber bislang keine weiteren Filialen geplant, teilt Churkin auf Nachfrage mit.

Immer mehr Supermärkte mit ausländischen Lebensmitteln eröffnen ihre Filialen in Magdeburg. So bieten bereits Läden wie SanPaul in Neu-Olvenstedt polnische sowie Gumae Asia Market in der Innenstadt asiatische Produkte an.