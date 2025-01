Aufgrund von umfangreichen Umbaumaßnahmen musste eine Jysk-Filiale in Magdeburg schließen. Nun ist das Datum zur Wiedereröffnung bekannt gegeben worden. Wann sich die Türen öffnen und was sich für Kunden ändert.

Die dänische Handelskette Jysk will eine Filiale in Magdeburg öffnen.

Magdeburg - Die Bauarbeiten am Einkaufszentrum an der Großen Diesdorfer Straße in Magdeburg schreiten voran – und bringen frischen Wind in die Ladenlandschaft. So hat nun die dänische Handelskette Jysk bekannt gegeben, wann sie ihre Filiale wieder öffnen wird.