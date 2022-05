Moderatoren-Nachwuchs in Magdeburg gesucht

Der Kandidat des Wettbewerbs „The Next Showmaster“ Jan Schmitt (links) im Gespräch mit dem Magdeburger DJ Declain. In seiner Sendung geht es um die Musikszene der Stadt. Ob er sich gegen seine zwei Konkurrenten durchsetzen kann, entscheidet sich Ende November.

Stadtfeld Ost - Die nächsten prominenten Fernsehmoderatoren könnten aus Magdeburg kommen. Das Sprungbrett ins Showgeschäft könnte dabei ein Wettbewerb sein, der in der nächsten Woche startet. Auf der Suche nach „The Next Showmaster“, dem nächsten großen Moderationstalent, treten ab dem 9. November wöchentlich im Offenen Kanal Magdeburg drei Kandidaten gegeneinander an.