Der Ausverkauf bei Real hat am Montag begonnen. Die Bestände in den Filialen in Magdeburg und Halle (Saale) sollen bis Ende März komplett geräumt werden.

Halle (Saale)/DUR. - Der Ausverkauf bei den Real-Märkten in Halle und Magdeburg beginnt am Montag, 26. Februar, wie das Unternehmen ankündigt.

Demnach wirbt "MeinReal" nun mit Preisnachlässen, um die Lagerbestände aufzulösen. Davon betroffen sein sollen alle Produkte der betroffenen Märkte. Tausende Artikel sollen bis Ende März die Regale der Supermärkte verlassen.

Lange bangten viele Kunden um ihre Real-Märkte in den Großstädten Sachsen-Anhalts. Dennoch wurde zuletzt die Schließung von den Filialen in der Saarbrücker Straße und in der Neustädter Passage in Halle und im Olvenstedter Graseweg in Magdeburg beschlossen.