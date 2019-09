12.999 Euro hätte das Motorrad gekostet. Einige Interessenten wollten nicht zahlen und wurden in Magdeburg zu Einbrechern.

Magdeburg (vs) l Ein Diebstahl in besonders schwerem Fall hat sich in einem Autohaus in Magdeburg am Bördepark ereignet. Die der Polizei bislang unbekannten Täter waren in das Gebäude eingedrungen und hatten ein limitiertes Motorrad der Marke Suzuki im Verkaufswert von 12.999 Euro aus diesem herausgeholt. Anschließend flüchteten sie mit einem weißen Transporter in unbekannte Richtung.

Die Tat ereignete sich am 13. September gegen 23.20 Uhr. Hinweise zu den Tätern und zum Tathergang nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3292 entgegen.