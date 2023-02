Beschäftigte der Stadtverwaltung, des Abfallwirtschaftsbetriebes und auch des Klinikums sind am Dienstag, 21. Februar, zum Warnstreik aufgerufen. Welche Auswirkungen das auf die Magdeburger hat.

Müllabfuhr und Klinikum von Streik betroffen: Wo es in Magdeburg Einschränkungen gibt

Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes am Dienstag, 21. Februar, zum Warnstreik auf.

Magdeburg - In der Landeshauptstadt Magdeburg steht am Dienstag, 21. Februar, einiges still. Weil die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zum Warnstreik aufruft, müssen Einwohner mit Einschränkungen rechnen. Wo es besonders eng wird.