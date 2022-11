Buckau Müllhaufen in Magdeburg war Wohnung für Obdachlose

In einem illegalen Müllhaufen an der Karl-Schmidt-Straße in Magdeburg-Buckau hauste in den vergangenen Wochen offenbar eine obdachlose Frau. Am Donnerstagmorgen (10. November) ist der Unrat nun beseitigt worden. Was bislang über den Fall bekannt ist.