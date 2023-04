Die Anzeigetafeln der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zeigen Ausfälle nicht immer eindeutig an. Warum das so ist:

Blick auf eine der dynamischen Anzeigetafeln in Neu-Olvenstedt an der Haltestelle Brunnenstieg.

Magdeburg - Das ist wohl jedem schon mal geschehen: Man steht an der Haltestelle und wartet auf die Bahn oder den Bus, doch das Fahrzeug der Wahl kommt nicht. Damit sich Fahrgäste besser darauf einstellen können, haben die Magdeburger Verkehrsbetriebe digitale Displays an vielen Haltestellen installiert, die mit den Fahrzeugen in Verbindung stehen und so errechnen können, wann eine Straßenbahn oder ein Bus die Haltestelle erreichen wird.