Die Baustelle der MVB auf der Kreuzung Hasselbachstraße/Bahnhofstraße am City-Carré verzögert sich. Zum Wochenende ändert sich auch die Verkehrsführung.

Blick auf die MVB-Baustelle an der Kreuzung Hasselbachstraße und Bahnhofstraße in Magdeburg.

Magdeburg. - Die Baustelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe an der Kreuzung Hasselbachstraße und Bahnhofstraße verzögert sich. Am Freitag (6. März 2026) soll zudem die Verkehrsführung zum Hotel, Hauptbahnhof sowie zur Tiefgarage City Carré geändert werden.