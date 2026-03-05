Schienen am Hotel und City-Carré MVB-Baustelle nahe dem Hauptbahnhof Magdeburg verzögert sich
Die Baustelle der MVB auf der Kreuzung Hasselbachstraße/Bahnhofstraße am City-Carré verzögert sich. Zum Wochenende ändert sich auch die Verkehrsführung.
05.03.2026, 15:15
Magdeburg. - Die Baustelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe an der Kreuzung Hasselbachstraße und Bahnhofstraße verzögert sich. Am Freitag (6. März 2026) soll zudem die Verkehrsführung zum Hotel, Hauptbahnhof sowie zur Tiefgarage City Carré geändert werden.