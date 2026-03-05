weather heiter
Magdeburg, Deutschland
Die Baustelle der MVB auf der Kreuzung Hasselbachstraße/Bahnhofstraße am City-Carré verzögert sich. Zum Wochenende ändert sich auch die Verkehrsführung.

Von Ivar Lüthe 05.03.2026, 15:15
Blick auf die MVB-Baustelle an der Kreuzung Hasselbachstraße und Bahnhofstraße in Magdeburg.
Blick auf die MVB-Baustelle an der Kreuzung Hasselbachstraße und Bahnhofstraße in Magdeburg. Foto: Ivar Lüthe

Magdeburg. - Die Baustelle der Magdeburger Verkehrsbetriebe an der Kreuzung Hasselbachstraße und Bahnhofstraße verzögert sich. Am Freitag (6. März 2026) soll zudem die Verkehrsführung zum Hotel, Hauptbahnhof sowie zur Tiefgarage City Carré geändert werden.