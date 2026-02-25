Der MVB-Streik legt den Nahverkehr in Magdeburg lahm. Wer trotzdem mobil sein muss, sucht Alternativen. Carsharing-Anbieter melden nun eine erhöhte Nachfrage. Doch wie funktioniert das Angebot und worauf kommt es jetzt an?

MVB-Streik: Große Nachfrage nach Carsharing als Alternative zum Nahverkehr

Der Carsharing-Anbieter „teilAuto“ hat 49 Fahrzeuge an 37 Standorten in Magdeburg sowie ein Fahrzeug in Biederitz.

Magdeburg. - Drei Tage Ausnahmezustand: In Magdeburg bleiben Busse und Bahnen im Depot. Der Streik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben macht sich auch beim Carsharing bemerkbar. Der Anbieter teilAuto verzeichnet nach eigenen Angaben eine erhöhte Nachfrage und eine prozentuale Steigerung der Buchungen im Vergleich zu regulären Wochen.