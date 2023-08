Staatsanwaltschaft Nach Attacke auf Ausländerbehörde: Asylbewerber in Untersuchungshaft

Der Asylbewerber, der in Magdeburg Scheiben der Ausländerbehörde eingeschlagen hat und mit weiteren Straftaten drohte, sitzt in Untersuchungshaft. Außerdem: So hoch ist der angerichtete Schaden.