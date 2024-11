Die Ausgabestelle in Magdeburg-Olvenstedt geht nach einer Woche im Ausnahmezustand zurück in den Regelbetrieb. Es stehen jedoch weitere Reparaturen aus. Neue Technik soll künftig für mehr Sicherheit sorgen.

In dieser Woche war bei der Ausgabestelle in Buckau besonders viel los. Auch die Kunden aus Olvenstedt haben ihre Lebensmittel dort abgeholt.

Magdeburg - Das Team der Tafel Magdeburg atmet auf: Am Montag, 4. November 2024, kann die Ausgabestelle in Olvenstedt wieder regulär öffnen. Hinter ihnen liegt eine besonders stressige und nervenaufreibende Woche. Der Brand in Olvenstedt hat die Ausgabestelle lahm gelegt und der Tafel in Buckau die doppelte Kundschaft und Lebensmittel-Lieferung beschert.