Nach dem Raketen-Angriff auf Magdeburgs Partnerstadt Saporischschja

Anwohner tragen in der Magdeburger Partnerstadt Saporischschja in der Ukraine am Neujahrstag ihre Habseligkeiten aus den Trümmern ihres Haues, das nach ukrainischen Angaben bei einem russischen Raketenangriff zerstört wurde.

Saporischschja - In der Magdeburger Partnerstadt Saporischschja im Süden der Ukraine laufen seit einigen Tagen Aufräumungsarbeiten. Am Silvestertag 2022 waren durch einen Beschuss ein Wohnhaus zerstört, vier schwer und zwanzig weitere leicht beschädigt worden, wie es in einem Bericht der örtlichen Stadtverwaltung im Internet heißt. Angesichts eines bevorstehenden Wetterumschwungs sei es wichtig, dass bis zum 5.1.2023 Fenster und Decken der weniger stark in Mitleidenschaft gezogenen Gebäude wieder geschlossen sind.