Der Diebstahl von Stolpersteinen in Magdeburg am helllichten Tag hatte jüngst für Aufsehen gesorgt. Wie es um die Aufklärung steht und wo neue Steine verlegt werden.

Sechs Mitgliedern der Familie Katzmann sind die Stolpersteine in der Klausenerstraße in Magdeburg gewidmt. 800 solcher Steine gibt es bereits in Magdeburg. Nun kommen neue hinzu.

Magdeburg - Kurz vor der Verlegung neuer Stolpersteine in Magdeburg am 12. Mai 2025 gibt es immer noch keine Hinweise auf den Verbleib der gestohlenen Mahnmale am Nordpark. Im Hohenstaufenring hatte am 1. April 2025 ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung bemerkt, dass fünf von sieben im Boden eingelassene Steine mutwillig aus dem Straßenpflaster herausgebrochen und entwendet worden waren. Nach aktuellen Polizeiangaben gibt es zu dem Täter und den Hintergründen noch keine Spur oder Hinweise. Zeugen können sic aber weiterhin jederzeit melden in einem Polizeirevier.

Diebstahl in Zeitz

Gestohlene Stolpersteine hatten in Sachsen-Anhalt mehrfach für Aufsehen gesorgt, so unter anderem auch in Zeitz. Die mit Messing versehenen quaderförmigen zehn mal zehn Zentimeter großen Elemente erinnern an ehemaligen Wohn- oder Arbeitsstätten von jüdischen Mitbürger an deren Verschleppung und Ermordung in der Zeit des Nationalsozialismus.

Am 1. April 2025 war im Hohenstaufenring in Magdeburg der Diebstahl von Stolpersteinen bemerkt worden. Polizei Magdeburg

Das sind die Gäste bei der Verlegung

Am 12. Mai 2025 werden in Magdeburg nun weitere 11 Stolpersteine verlegt. Diese 44. Stolpersteinverlegung macht vor allem auf sieben aus dem Amt getriebene Richter aufmerksam, denen vor dem Landgericht in der Halberstädter Straße gedacht werden soll. Neben Angehörigen der Opfer werden laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung auch Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger, Magdeburgs Bürgermeisterin Regina-Dolores Stieler-Hinz sowie der Initiator der Aktion Stolpersteine, Gunter Demnig, erwartet.

Das sind die Termine der Verlegung am 12. Mai

8.45 Uhr, Gustav-Adolf-Straße/ Höhe Festung Mark: Ernst, Marianne und Gerhard Gerry Levy

9.30 Uhr, Halberstädter Straße 8, vor dem Landgericht: Dr. Herbert Friedmann, Ernst Joseph Glogowski, Dr. Julius Heine, Dr. Max Kaufmann, Dr. Fritz Sachs, Martin Benno Segall, Dr. Friedrich Weißler

12.00 Uhr, Halberstädter Straße 139: Emilie Emmy Ehrlich

Insgesamt sind im Magdeburg mehr als 800. Stolpersteine verlegt worden.

Wer für Stolpersteine spenden möchte, kann dafür die Bankverbindung der Landeshauptstadt Magdeburg bei der Sparkasse MagdeBurg, IBAN DE02 8105 3272 0014 0001 01 nutzen. Als Verwendungszweck ist die Bezeichnung 37994311/Stolpersteine anzugeben. Mehr Informationen gibt es auch unter Telefon 0391/5402134.