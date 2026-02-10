Die IGS „Regine Hildebrandt“ in Magdeburg bekommt einen größeren Schulhof. Nach jahrelangem Hin und Her um den Abriss von Kiosken geht es nun endlich voran.

Die Fläche vor der IGS Regine Hildebrandt in Magdeburg wurde schon vor Wochen eingezäunt. Bald soll sie zum Schulhof gehören.

Magdeburg. - Lange haben Schüler, Eltern und Lehrer darauf gewartet: Nun soll der Schulhof der IGS „Regine Hildebrandt“ in Magdeburg endlich größer werden. Die Pläne gibt es seit Jahren. Doch es gab viele Diskussionen um mehrere Kioske, die weichen mussten. Auch ein Döner-Stand war betroffen. Doch nun herrscht endgültig Klarheit.