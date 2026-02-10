Abriss von Kiosken Nach Döner-Aus: Schulhof für Magdeburger IGS wird größer
Die IGS „Regine Hildebrandt“ in Magdeburg bekommt einen größeren Schulhof. Nach jahrelangem Hin und Her um den Abriss von Kiosken geht es nun endlich voran.
10.02.2026, 18:00
Magdeburg. - Lange haben Schüler, Eltern und Lehrer darauf gewartet: Nun soll der Schulhof der IGS „Regine Hildebrandt“ in Magdeburg endlich größer werden. Die Pläne gibt es seit Jahren. Doch es gab viele Diskussionen um mehrere Kioske, die weichen mussten. Auch ein Döner-Stand war betroffen. Doch nun herrscht endgültig Klarheit.