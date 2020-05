Die Magdeburger Polizei sucht eine Frau, die mit einer gestohlenen EC-Karte versucht haben soll, an einem Automaten Geld abzuheben. Foto: Carsten Rehder/dpa

Die Polizei sucht mit Hilfe der Veröffentlichung von Fotos einer Überwachungskamera nach Einbrechern. Eine EC-Karte ist dabei eine Spur.

Magdeburg (vs) l Im März 2020 waren unbekannte Täter im Magdeburger Stadtteil Sudenburg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Jetzt hat die Magdeburger Polizei eine erste Spur zu den Tätern.

Bei dem Einbruch stahlen die Täter unter anderem eine Geldbörse, in der sich eine EC-Karte befand. Die könnte zu den Tätern führen. Der Grund: Jemand hat in zwei Geldinstituten an deren Automaten versucht, mit der gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben. Das hat zwar nicht geklappt, aber eine der Überwachungskameras hat Aufnahmen der Person gemacht, die mit der gestohlenen Karte Geld abheben wollte. Dabei handelt es sich um eine möglicherweise junge Frau.

Nach Beschluss des Amtsgerichtes Magdeburg sucht die Polizei nun nach Zeugen, die die Person auf den veröffentlichten Bildern erkennen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0391/5463292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.