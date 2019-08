Die Polizei konnte in Magdeburg bei zwei mutmaßlichen Einbrechern neben Werkzeug auch einen verbotenen Schlagring sicherstellen.

Magdeburg (vs) l Ein 62-jähriger Magdeburger beobachtete am 6. August 2019 gegen 1.45 Uhr zwei Männer, die gerade versuchten, die Haupteingangstür in ein Versicherungsbüro im Lemsdorfer Weg in Magdeburg gewaltsam aufzuhebeln. Der 62-Jährige rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten konnten keine Personen festgestellt werden, jedoch befanden sich augenscheinlich frische Hebelspuren an der Eingangstür zum Versicherungsbüro.

Beschreibung stimmte überein

Wenig später konnten dann zwei Männer, auf die die Beschreibung des Zeugen passte, in der Halberstädter Straße von den Polizeibeamte gestoppt und kontrolliert werden. Einer der beiden nun Tatverdächtigen, ein 20-jähriger Magdeburger, führte in seinem Rucksack auch mehrere, für einen Einbruch geeignete, Werkzeuge mit sich. Beim zweiten Tatverdächtigen, einem bereits polizeibekannten 25-jährigen Magdeburger, entdeckten die Polizeibamten einen Schlagring. Sowohl das Werkzeug als auch der Schlagring wurden sichergestellt.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei zum versuchten Einbruchsdiebstahl, sowie zum Verstoß gegen das Waffengesetz gegen die beiden Männer.