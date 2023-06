Die Magdeburger Ampelfrau könnte bald ihr Comeback erleben. Denn mit der Einweihung der Hexenampel in Wernigerode stehen die Zeichen für eine Rückkehr günstig.

Magdeburg - Bis 2018 zeigten an drei Kreuzungen in der Magdeburger Innenstadt Ampelfrauen statt des Standardmännchens an, wann es Zeit ist, die Straße zu überqueren. Doch dann wurden die grünen und roten Damen aus dem Straßenbild verbannt. Nicht konform zur Straßenverkehrsordnung – hatte das Landesverwaltungsamt festgestellt.