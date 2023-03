Seniorengerechtes Wohnen Nach Insolvenz: Magdeburger Pflegeheim findet auch noch neuen Eigentümer

Nach der Insolvenz von Betreiber Convivo hat die neue Seniorenwohnanlage am Neustädter See in Magdeburg nicht nur für diesen Ersatz gefunden. Auch der Eigentümer hat gewechselt.