Bei der Suche nach dem Mann, der am Montag eine Frau in Magdeburg niedergeschossen hat, setzt die Polizei jetzt auch auf Fahndungsplakate. Sie wurden rund um den Tatort aufgehängt.

Nach Schüssen in Magdeburg: Polizei hängt Fahndungsplakate auf

Polizeisprecherin Tracy Hering beim Anbringen eines der Plakate mit Zeugenaufruf in Magdeburg-Fermersleben. Hier hatte ein Mann eine Frau niedergeschossen.

Magdeburg - Rund um den Tatort im Magdeburger Stadtteil Fermersleben hat die Polizei am Freitag (17. Mai 2024) mehrere Plakate mit Zeugenaufrufen aufgehängt. Sie sollen bei der Fahndung nach dem Mann helfen, der am Montag (13. Mai 2024) gegen 7.30 Uhr in Fermersleben eine 51-jährige Frau niedergeschossen hat. Der Schütze ist weiter auf der Flucht.

Auf den Plakaten sind Angaben zu dem Tatverdächtigen zu lesen und Hinweisnummern angegeben. Mittlerweile wurden die Beschreibungen des Tatverdächtigen noch etwas angepasst. Sie sollen zusätzlich in den sozialen Medien verbreitet werden.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

1,60 bis 1,70 Meter groß

schlank

kurze, dunkle oder graue gelockte Haare

40 bis 50 Jahre alt

stark gebräunt

schwarze Weste, dunkle Hose und blauer Pullover

trug eine Atemschutzmaske FFP 2 mit Ausatemventil

möglicherweise bewaffnet

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0391/546 16 87 zu melden. Laut Polizei ist es denkbar, dass sich der Täter im Vorfeld der Tat in der Nähe aufgehalten haben könnte, um die Gegend auszukundschaften. Alle Informationen werden unter der Hinweis-Telefonnummer oder an jeder örtlichen Dienststelle entgegengenommen.

Über das Hinweisportal der Polizei können zudem Bild- und Videodateien eingereicht werden. Die 51-Jährige befindet sich weiterhin im Krankenhaus.

Mittlerweile ist beim Zentralen Kriminaldienst der Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet worden, die sämtlichen Spuren und Hinweisen auf den bislang unbekannten Tätern nachgeht.