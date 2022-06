Nach Supermarkt-Brand in Magdeburg hat die Polizei eine heiße Spur

Nach dem verheerenden Brand eines Supermarktes am Sonntag in Magdeburg hat die Polizei eine erste heiße Spur.

Magdeburg. - Nach dem Großbrand eines Norma-Supermarktes im Magdeburger Stadtteil Sudenburg am Sonntag, 15. August 2021, haben Brandursachenermittler der Polizei am Montag ihre Arbeit vor Ort aufgenommen. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wird von Brandstiftung ausgegangen. Ein technischer Defekt könne ausgeschlossen werden. „Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt“, so die Polizeisprecherin. Offenbar war das Feuer in dem Bereich ausgebrochen, in dem die Einkaufswagen des Marktes untergestellt waren, hieß es.