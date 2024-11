Das Magdeburger Klinikum ist in der TV-Serie „Notaufnahme: Samstagnacht“ zu sehen. Nun gab es Reaktionen auf die Teilnahme.

Mit 4,31 Promille in der Notaufnahme

An zwei Tagen wurde im Klinikum Magdeburg für die TV-Serie „Notaufnahme: Samstagnacht“ gedreht.

Magdeburg - Am Wochenende ist das Personal in der Notaufnahme besonders gefordert: Von Unfall-Opfern bis hin zu betrunkenen Party-Gästen. In der Serie „Notaufnahme: Samstagnacht“ werden genau diese Fälle gezeigt. Aktuell läuft bereits die dritte Staffel der DMAX-Serie. Mittendrin: das Klinikum Magdeburg.