Tagelang hatten Mieter aus dem Magdeburger Norden wegen unbezahler Rechnungen kein Wasser. Am Freitagabend war die Sperre aufgehoben worden. In der Nacht kam nun zu einem großen Feuerwehreinsatz. Was passiert ist.

In der Nacht von Freitag zu Sonntag kam es zu einem Feuerwehreinsatz in der Forsthausstraße.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wegen unbezahlter Rechnungen war Mietern eines Wohnblocks in Rothensee tagelang das Wasser abgestellt worden. Die prekäre Situation hatte für großes Aufsehen und Empörung gesorgt. Am Freitagabend wurde die Sperre aufgehoben. In der Nacht kam es nun aber zu einem Feuerwehreinsatz an dem Wohnblock in der Rothenseer Straße. Was passiert ist.