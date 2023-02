Das Laub des Nachbarbaums fällt in den Pool, die Musik von nebenan ist viel zu laut, der Zaun zu hoch. Manchmal sind es Kleinigkeiten, die zu großen Streitigkeiten führen. Auch in Magdeburg. Wie Schiedsstellen helfen können.

Magdeburg - Eben noch zusammen gefeiert, nun komplett zerstritten: Unter Nachbarn kommt es nicht selten zu Konflikten. Mal bellt der Hund zu laut, mal wird die Hecke nicht zurückgeschnitten, mal ragt der vielleicht zu groß gewachsene Baum über die Grundstücksgrenze. Und wirft fiese Schatten auf den sonnenverwöhnten Pool. Wenn Probleme nicht mehr direkt am Gartenzaun geklärt werden können, stellt sich die Frage: Kompromiss oder Klage? Doch Nachbarschaftsstreitigkeiten landen in Sachsen-Anhalt nicht mehr direkt vor Gericht. Erst, wenn ein Schlichtungsversuch in einer Schiedsstelle erfolglos verläuft, können sich Nachbarn gegenseitig verklagen. Wann sich das lohnt und was in Magdeburg die häufigsten Ursachen sind, weiß Roswitha Lau. Sie ist seit fast 18 Jahren als ehrenamtliche Schiedsfrau aktiv.