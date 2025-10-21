Wohnungsdurchsuchung in Buckau Nachbarschaftsstreit in Magdeburg eskaliert – Polizei findet Machete und Schreckschusswaffen
Polizeieinsatz in Magdeburg: Ein Streit zwischen Nachbarn ist am Dienstagabend in Buckau eskaliert. Dabei soll ein Beteiligter mit einer Machete gedroht haben. Die Polizei fand einiges in seiner Wohnung.
Magdeburg. - Ein Nachbarschaftsstreit rief am Dienstagabend, 21. Oktober 2025, ein massives Polizeiaufgebot in Magdeburg auf den Plan. In einem Mehfamilienhaus an der Schönebecker Straße in Buckau soll ein 43-jähriger Mann während des Streites eine Machete in der Hand gehalten haben.
Die Polizeibeamten erschienen in großer Zahl, schritten unvermittelt ein und schlichteten zunächst die Situation. Die Streitparteien wurden auseinandergebracht - und der Verdächtige auf dem Gehweg fixiert.
Das könnte Sie auch interessieren: Magdeburger Attentat - Wie Amoktäter ticken
Während der Befragungen von Zeugen sowie der Beteiligten erhärtete sich der Verdacht, dass tatsächlich eine Machete während des Streites eine Rolle spielte, sodass auch die Wohnung des 43-jährigen Magdeburgers durchsucht wurde.
Hierbei konnten das mutmaßliche Tatmittel – eine Machte -, sowie mehrere Schreckschusswaffen fest- und sichergestellt werden.
Gegen den 43-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.