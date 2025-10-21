Polizeieinsatz in Magdeburg: Ein Streit zwischen Nachbarn ist am Dienstagabend in Buckau eskaliert. Dabei soll ein Beteiligter mit einer Machete gedroht haben. Die Polizei fand einiges in seiner Wohnung.

Großaufgebot der Polizei in Magdeburg-Buckau: Ein Streit unter Nachbarn eskalierte – offenbar war auch ein waffenähnlicher Gegenstand im Spiel.

Magdeburg. - Ein Nachbarschaftsstreit rief am Dienstagabend, 21. Oktober 2025, ein massives Polizeiaufgebot in Magdeburg auf den Plan. In einem Mehfamilienhaus an der Schönebecker Straße in Buckau soll ein 43-jähriger Mann während des Streites eine Machete in der Hand gehalten haben.

Die Polizeibeamten erschienen in großer Zahl, schritten unvermittelt ein und schlichteten zunächst die Situation. Die Streitparteien wurden auseinandergebracht - und der Verdächtige auf dem Gehweg fixiert.

Das könnte Sie auch interessieren: Magdeburger Attentat - Wie Amoktäter ticken

Während der Befragungen von Zeugen sowie der Beteiligten erhärtete sich der Verdacht, dass tatsächlich eine Machete während des Streites eine Rolle spielte, sodass auch die Wohnung des 43-jährigen Magdeburgers durchsucht wurde.

Hierbei konnten das mutmaßliche Tatmittel – eine Machte -, sowie mehrere Schreckschusswaffen fest- und sichergestellt werden.

Eine verdächtige Person wurde fixiert und sitzt auf dem Gehweg. Weitere Personen führte die Polizei um die Ecke in die Köthener Straße. Foto: Karolin Aertel

Gegen den 43-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.