Nachbarschaftstag in Magdeburg: Was im Süden der Stadt geplant ist

Der Ambrosiusplatz in Magdeburg-Sudenburg wird am Freitag (20. Mai) von Nachbarn belebt.

Magdeburg - Sie soll das Miteinander in der Ortschaft fördern: Am Freitag (20. Mai) wird Am Kirschberg in Beyendorf-Sohlen eine mobile „Nachbarschaftsbank“ eingeweiht. Geplant ist, dass die Sitzgelegenheit danach auf Wanderschaft durch den Ort geht. „Jeder, der Lust hat, kann sie mitnehmen und vor die Haustür stellen“, so Hans-Joachim Döll, Sprecher der AG Gemeinwesenarbeit Beyendorf-Sohlen.