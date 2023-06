In Magdeburg ist ein Trend hin zum Hort für Kinder ab der fünften Klasse zu erkennen. Nun soll eine weitere Schule eine Nachmittagsbetreuung bekommen. Was schon bekannt ist und wann darüber endgültig entschieden wird.

Magdeburg - Der Bedarf an Nachmittagsbetreuung von Kindern ab der fünften Klasse ist in Magdeburg bis auf wenige Ausnahmen hoch. Erst seit 2017 gibt es in der Landeshauptstadt überhaupt Nachmittagsbetreuung an Gymnasien und Sekundarschulen. Mittlerweile reichen an vielen Schulen die Räumlichkeiten und Plätze nicht mehr aus – zu groß ist die Nachfrage.