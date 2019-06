Jedes Frühjahr blühen Tausende Scilla im Nordpark Magdeburg. Das soll auch so bleiben. Archivfoto: Stefan Harter

Anwohner am Nordpark in Magdeburg haben den Eindruck, dass der blaue Blütenteppich kleiner wird. Was die Stadt dazu sagt:

Magdeburg l Jedes Frühjahr aufs Neue bilden Tausende Scilla im Nordpark in Magdeburg einen blauen Blütenteppich. Neben den Zierkirschen im Holzweg ist es eins der beliebtesten Motive für Hobbyfotografen. Doch wird das zukünftig so sein? Daran hatte Grünen-Stadtrat Tom Assmann seine Zweifel und bat per Anfrage um Aufklärung. Anwohner hätten ihm berichtet, „dass über die letzten Jahre dieses ikonische Bild durch immer spärlichere Scilla-Blüten leidet“, begründet er sein Anliegen. Blumenbestand nicht dokumentiert Simone Andruscheck kann seine Sorgen und die der Anwohner nun aber beruhigen. Die Leiterin des für die Grünpflege zuständigen Eigenbetriebs Stadtgarten und Friedhöfe (SFM) erklärt: „Ein Rückgang der Scilla-Blüten ist uns nicht bekannt.“ Wobei sie einräumen muss, dass der Bestand der auch Blausterne genannten Blumen nicht im Detail dokumentiert und dafür auch keine Notwendigkeit gesehen wird. Allerdings stellt sie fest: „Es ist zu beobachten, dass sich die Scilla immer weiter im Park ausbreiten. Sie erobern neue Standorte in weniger oder mehr dichten Beständen. Auch in diesem Jahr haben die Scilla eindrucksvoll geblüht.“ Sollte jedoch eine sehr warme Witterungsphase in die Blütezeit fallen, würde sich diese verkürzen und kann dann nur wenige Tage dauern. Der Eindruck eines Rückgangs kann dann natürlich entstehen. Auch wenig Regen in der Wachstumszeit kann den Zwiebelgewächsen zu schaffen machen, so dass dadurch ebenfalls die Blüte schwächer ausfallen kann. Vermehrung durch Selbstaussaat Scilla vermehren sich durch Selbstaussaat, weshalb die Blütenstände lange erhalten bleiben, wie sie weiter erläutert. Um die Zwiebel zu stärken, müsse das Laub langsam eintrocknen dürfen. „Deshalb werden schon seit eh und je die Wiesen im Nordpark erst Ende Juni bis Anfang Juli gemäht“, sagt die Chefin des Stadtgartenbetriebs. Aus diesen Gründen sind derzeit keine Maßnahmen notwendig bzw. geplant, um den Bestand aufzustocken. „Schön wäre jedoch, wenn die Scilla-Flächen in der Blütezeit und auch während der Rückzugsphase nicht betreten würden“, sagt Simone Andruscheck. Familien und Studenten im Park Dieser Wunsch dürfte jedoch schwierig zu erfüllen sein, da die Wiesen im Nordpark in den vergangenen Jahren an warmen Tagen mehr und mehr von Studenten und Familien belagert werden.

Von

Schlagwörter zum Thema: Natur | Blumen | Stadtverwaltung Magdeburg | Magdeburg