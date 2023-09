Betretungsverbot an Elbe Natura 2000: Was die neuen EU-Naturschutzgebiete für Magdeburger bedeuten

Die Ausweisung von Natura-2000-Schutzgebieten sorgte schon vor Jahren für heftige Diskussionen. Besonders in der Kritik standen mögliche Betretungsverbote an der Elbe in Magdeburg. Jetzt werden die Schilder an Elbe und Ehleumflut aufgestellt. Ein Betretungsverbot gibt es tatsächlich.