Der Biomarkt Naturata hat seine Filiale in Magdeburg-Buckau geschlossen. Darüber äußern sich Anwohner sehr verärgert. Was die Gründe sind, wie es jetzt mit dem letzten Markt in Stadtfeld und den Mitarbeitern weitergeht.

Mit einem Aushang an der geschlossenen Tür informiert der Naturata Biomarkt, dass er seit dem 8. Juli geschlossen hat. Nun besteht nur noch die Filiale an der Magdeburger Liebknechtstraße.

Magdeburg - Die Innenräume sind dunkel, die Türen geschlossen. Ein Zettel an der Scheibe informiert die Kunden darüber, dass dieser Zustand nicht vorübergehend ist. Der Biomarkt Naturata in Magdeburg-Buckau an der Schönebecker Straße hat seit 8. Juli 2023 geschlossen. Die Gründe dafür wurden jedoch nur knapp kommuniziert - auch an das Personal.