Neue Heimat für den Magdeburger Kulturverein

Der Kultur- und Heimatverein ist an die Leipziger Straße gezogen und bereichert nun das Alten- und Servicezentrum der Malteser. Künftig will der Verein direkt vor Ort Besucher etwa mit Vorträgen und Ausstellungen ansprechen ? so wie jüngst bei einem Hoffest.

Magdeburg - Der Schock über das Ende in der Steubenallee ist mittlerweile der Freude darüber gewichen, von den Maltesern mit offenen Armen empfangen worden zu sein. Mitten in der Pandemie ist dem KHV die Kündigung ausgesprochen worden, wie Anneliese Spindler vom Vorstand sagt. Mit der Geschäftsleitung sind auch die Fachgruppen des Vereins in der Leipziger Straße 43a untergekommen, welche die Räumlichkeiten etwa für ihre Treffen nutzen können. „Hier haben wir die Möglichkeit, Interessierte direkt anzusprechen, das Pik Asz wird gut besucht“, so der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Beining.