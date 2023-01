Neue Karriere für Magdeburgs alten Industriehafen

Der alte Industriehafen in Magdeburg wird reaktiviert. Derzeit laufen Arbeiten für einen Damm, um das Hafenbecken von der Elbe abzuschotten.

Auf Höhe der Steinkopfinsel ist der Industriehafen (im Foto oben) noch abgetrennt. Der alte Industriehafen soll reaktiviert, wasserstandsunabhängig und an den Magdeburger Hafen angeschlossen werden. Dazu wird ein sogenannter Fangedamm errichtet, wofür bereits die Arbeiten begonnen haben (links).

Magdeburg - Das alte Industriehafenbecken in Magdeburg soll eine neue Zukunft bekommen. Die Stadt reaktiviert das große Becken und will es an den Hafen anschließen.