An der Schleusenstraße in Magdeburg wurden altes Pflaster und Fundamente freigelegt. Bis zum Zweiten Weltkrieg war das Areal dicht bebaut. Hinten sind die Fußgängerbrücke am Fürstenwall und das Kloster Unser Lieben Frauen jenseits der Elbe zu erkennen.

Foto: Martin Rieß