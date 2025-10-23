Magdeburg sucht ein neues Wahrzeichen – drei Künstler haben Entwürfe eingereicht. Eine von ihnen ist Claudia Weidenbach. Sie will mit einer „Phönixweide“ Magdeburgs Geschichte sichtbar machen. Was es damit auf sich hat.

Neue Sehenswürdigkeit für Magdeburgs City: eine „Pax Phonix Weide“ von Claudia Weidenbach

Claudia Weidenbach erzählt Geschichte über das Motiv des Wiederaufstehens. Ihre geplante „Phönixweide“ aus Bronze symbolisiert die Fähigkeit Magdeburgs, sich immer wieder zu erneuern.

Magdeburg. - Magdeburg blickt zurück – und nach vorn. Die Stadt, die sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder aus Ruinen erhoben hat, soll ein neues Wahrzeichen bekommen: das Auge der Geschichte.