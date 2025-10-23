„Auge der Geschichte“ Neue Sehenswürdigkeit für Magdeburgs City: eine „Pax Phonix Weide“ von Claudia Weidenbach
Magdeburg sucht ein neues Wahrzeichen – drei Künstler haben Entwürfe eingereicht. Eine von ihnen ist Claudia Weidenbach. Sie will mit einer „Phönixweide“ Magdeburgs Geschichte sichtbar machen. Was es damit auf sich hat.
Magdeburg. - Magdeburg blickt zurück – und nach vorn. Die Stadt, die sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder aus Ruinen erhoben hat, soll ein neues Wahrzeichen bekommen: das Auge der Geschichte.