Neue Straße öffnet in Magdeburg Weg den Weg an den Stadtpark

Am Strombrückenzug in Magdeburg wird eine neue Straße freigegeben und eine gesperrt. Auch eine Buslinie der MVB bekommt eine neue Streckenführung.

Magdeburg - Fleißig gebaut wird derzeit an der Pylonbrücke über die Alte Elbe, an der neuen Brücke über die Zollelbe und an der Strombrücke. Mit diesen Bauarbeiten einher geht auch die Neuordnung von Straßen in diesem Gebiet. Ein Meilenstein in diesem Prozess ist in der zweiten Januarhälfte 2023 geplant, wenn die Anbindung des Stadtparks neu geordnet wird.