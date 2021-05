Neue Wege für die Ladenlokale in Magdeburg

Magdeburg - Wie geht es weiter mit dem Einzelhandel in Magdeburg? Auf jeden Fall wird sich die Situation ändern – davon ist auch der Immobiliendienstleister Aengevelt überzeugt. Im jüngst vorgelegten Cityreport Magdeburg heißt es dazu: „Die Corona-Krise, die mit ihren Lockdowns den stationären Non-Food-Einzelhandel stark beschränkt hat, relativiert die starken Ausgangsbedingungen des Magdeburger Einzelhandelsmarktes. Aufgrund fehlender Fördermittel und auch noch im Mai nicht hinreichend gesicherter Öffnungsperspektiven schließen viele Händler ein Ladensterben nicht mehr aus.“

Die Zeiten großflächiger Erweiterungen der Verkaufsflächen sind ohnehin vorbei. Die Verkaufsfläche lag in der Landeshauptstadt anfang 2021 bei 660.000 Quadratmetern und damit bei 2,8 Quadratmetern pro Einwohner. Das entspricht etwa dem Doppelten des Bundesdurchschnitts von 1,5 Quadratmetern pro Einwohner und liegt auch über Städten wie Leipzig mit 1,2, Berlin mit 1,8 und Dresden mit 1,9 Quadratmetern pro Einwohner. Magdeburg punktet dabei nicht zuletzt damit, dass die Stadt in einer großen Fläche das Oberzentrum ist und die nächsten Großstädte in weiter Entfernung liegen, so dass viele Menschen zum Einkaufen nach Magdeburg kommen.

Neue Konzepte funktionieren

Dennoch: Die Sorge vor einem Ladensterben treibt viele Menschen um. Annett Lorenz-Kürbis, Niederlassungsleiterin von Aengevelt Magdeburg, sagt: „Der Einzelhandel im Non-Food-Bereich ist zwar das Marktsegment, das unter der Pandemie am meisten gelitten hat. Aber auch im Einzelhandel gibt es Zuwächse.“ Und damit meint sie nicht allein die Zuwächse, die der Onlinehandel zu verzeichnen hat. Die Marktexpertin ist überzeugt: Neue Konzepte und neue Themen können einen Ausgleich schaffen, der klassische Ladenlokale mit neuem Leben füllen kann.

Für ihr Unternehmen nennt Annett Lorenz-Kürbis als Beispiel den Fahrradhandel. Dieser hatte auch ohne Pandemie schon einen Zuwachs. Die Folge: In der Halberstädter Straße ist in den früheren Supermarkt in der ehemaligen Brotbäckerei ein Fahrradhändler eingezogen. Und zwar mit Cube als Monopolmarke für diesen Standort.

Und auch die Bereiche Gastronomie und Dienstleistungen sind nach den Erfahrungen von Aengevelt weiterhin „gut nachgefragt“. So stehe die Ansiedlung eines Hörgeräteakustikers an. „Und der Conceptstore von Familie Thies im neuen Domviertel zeigt auch, welche Ideen und Themen für die Zukunft eine Rolle spielen können“, so Annett Lorenz-Kürbis. Sprich: Das reine Einkaufen wird zu einem Erlebnis vor Ort.

Pandemie als Trendbeschleuniger

Die These unterstützt auch Volker Eichner, Hochschulprofessor aus Düsseldorf und Experte für Stadtplanung: „Der Einzelhandel ist schon sehr viel länger unter Druck. Die Pandemie ist nur ein Trendbeschleuniger.“

Aber mehr Platzbedarf werde es, wie von seiner Vorrednerin während der Präsentation des Cityreports beschrieben, in der Gastronomie geben. „Das hat auch etwas mit der demografischen Entwicklung und dem Trend zu Singlehaushalten zu tun.“ Diese seien eher dazu geneigt, den Abend in der Gastronomie in der City zu verleben. „So etwas haben wir in Frankreich bereits erlebt“, so Volker Eichner. Möglicherweise werde die Innenstadt so joch lebhafter als bisher.