Neue Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge und Intel-Arbeiter geplant

Neue Pläne für einen Plattenbau in der Magdeburger Innenstadt: Statt Senioren sollen nun ukrainische Flüchtlinge, die an der Uni studieren wollen, sowie Bauarbeiter von Intel einziehen.

Die Wobau saniert einen leerstehenden Plattenbau an der Walther-Rathenau-Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Die Sanierung des Plattenbaus an der Ecke Walther-Rathenau-Straße und Beethovenstraße hat begonnen. Das Wohnhaus gehört der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) und wird in deren Auftrag in den kommenden Monaten modernisiert.