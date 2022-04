Neuer Kiezladen in Magdeburg-Stadtfeld steht für alle Nachbarn offen

Im Stadtteilladen „Mitmischen“ in Magdeburg-Stadtfeld ist jeder willkommen. In den Räumen können auch eigene Angebote verwirklicht werden.

Lena Mroß und Mathias Grabow organisieren die Angebote des neuen Stadtteilladens "Mitmischen" in Magdeburg-Stadtfeld.

Magdeburg - „Wir wollen einen Ort schaffen, der die Menschen aus der Nachbarschaft zusammenbringt“, sagt Lena Mroß. Gemeinsam mit Mathias Grabow und vielen weiteren ehrenamtlichen Helfern hat die 27-Jährige Anfang September deshalb in Magdeburg-Stadtfeld den Stadtteilladen „Mitmischen“ eröffnet. Der Laden in der Maxim-Gorki-Straße hat, wie der Name schon andeutet, ein besonderes Konzept: Jeder darf mitmachen und das Angebot mitgestalten. Und zwar kostenlos.