weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Highlight für Fußballfans: Neuer Selfie-Spot für die Lichterwelt: Hier glänzt der 1. FC Magdeburg

EIL:
Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden
Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll doch stattfinden

Highlight für Fußballfans Neuer Selfie-Spot für die Lichterwelt: Hier glänzt der 1. FC Magdeburg

Mehr Glanz für Magdeburg – und für den 1. FCM! Die Lichterwelt hat ein neues Highlight: einen Fußballer mit funkelndem FCM-Wappen. Garantiert der nächste Selfie-Hotspot für Sportfans – hier steht er.

Von Karolin Aertel Aktualisiert: 12.11.2025, 18:34
Die Lichterwelt hat ein neues Highlight: einen Fußballer mit funkelndem FCM-Wappen. Garantiert der nächste Selfie-Hotspot für Sportfans.
Die Lichterwelt hat ein neues Highlight: einen Fußballer mit funkelndem FCM-Wappen. Garantiert der nächste Selfie-Hotspot für Sportfans. Foto: Karolin Aertel

Magdeburg. - Der Ball rollt gerade nicht so rund beim FCM und doch strahlt der Fußball in Magdeburg jetzt wieder: In der Magdeburger Innenstadt wurde am Mittwoch, 12. November 2025, eine neue LED-Figur für die Lichterwelt eingeweiht – ein überlebensgroßer Fußballspieler mit dem Wappen des 1. FC Magdeburg.