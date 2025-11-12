Mehr Glanz für Magdeburg – und für den 1. FCM! Die Lichterwelt hat ein neues Highlight: einen Fußballer mit funkelndem FCM-Wappen. Garantiert der nächste Selfie-Hotspot für Sportfans – hier steht er.

Neuer Selfie-Spot für die Lichterwelt: Hier glänzt der 1. FC Magdeburg

Die Lichterwelt hat ein neues Highlight: einen Fußballer mit funkelndem FCM-Wappen. Garantiert der nächste Selfie-Hotspot für Sportfans.

Magdeburg. - Der Ball rollt gerade nicht so rund beim FCM und doch strahlt der Fußball in Magdeburg jetzt wieder: In der Magdeburger Innenstadt wurde am Mittwoch, 12. November 2025, eine neue LED-Figur für die Lichterwelt eingeweiht – ein überlebensgroßer Fußballspieler mit dem Wappen des 1. FC Magdeburg.