Eine neue Möglichkeit, Lebnsmittel einzukaufen, entsteht derzeit in der Magdeburger Altstadt am Nordabschnitt des Breiten Wegs. Die Volksstimme erfuhr, wann die Eröffnung geplant ist.

Einkaufen in der City

Der neue Supermarkt in Magdeburg wird derzeit ausgestattet.

Magdeburg - Noch sind die Schaufensterscheiben des in Insolvenz gegangenen Schuhhändlers Reno mit grüner Folie beklebt. Doch vor der Öffentlichkeit verborgen tut sich in dem Markt seit einigen Wochen etwas. Regale werden aufgebaut, die ersten Einkaufskörbe stehen bereit. Hier im Marietta-Block im Breiten Weg 23 bis 26 eröffnet eine Supermarktkette eine Filiale, die in Magdeburg bislang nicht vertreten war.