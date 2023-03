Neues Magdeburger Polizeihauptquartier kostet so viel wie City-Tunnel

In Magdeburg entsteht ein neuer zentraler Standort für die Polizei.

Magdeburg - Nach Kritik in der Vergangenheit an den Arbeitsbedingungen der Beamten soll es nun das Vorzeigerevier der Polizei Magdeburg werden: der Standort Sternstraße 12. Diverse Abteilungen der Landespolizei sowie das Stadtrevier werden dort künftig zentral an einem Platz für den Bürger erreichbar sein. Sowohl für diese als auch die Mitarbeiter sollen sich die Bedingungen durch den Komplettumbau entscheidend verbessern.