In Magdeburg hat ein neues McDonald's-Restaurant eröffnet. Am Donnerstag (29. Juni) wurde nun auch der Werbepylon an der Berliner Chaussee mit dem Logo der Fast-Food-Kette ausgestattet. Es ist nicht der einzige Neubau auf dem Grundstück.

Das Logo für das neue McDonald's in Magdeburg hängt jetzt in luftiger Höhe.

Magdeburg - 25 Meter hoch ragt der Werbepylon. Am Donnerstag (29. Juni) wurde in luftiger Höhe des Logo von McDonald's an dem Aufsteller montiert. Bereits am Dienstag (27. Juni) hatte das Schnellrestaurant für Kunden geöffnet.